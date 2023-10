Table ronde sur les Troubles Neuro-Développementaux (TND) BP 421 Villefranche-de-Rouergue, 21 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Cette table ronde s’adresse aux professionnels de la petite enfance, de l’enfance, de la parentalité, de la santé, mais également aux parents intéressés par le sujet..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

BP 421 Bâtiment Interactis

Villefranche-de-Rouergue 12204 Aveyron Occitanie



This round table is aimed at professionals in the fields of early childhood, childhood, parenting and health, as well as parents interested in the subject.

Esta mesa redonda está dirigida a los profesionales que trabajan en los ámbitos de la primera infancia, la infancia, la crianza y la salud, así como a los padres interesados en el tema.

Diese Diskussionsrunde richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen Kleinkindbetreuung, Kinderbetreuung, Elternschaft und Gesundheit, aber auch an Eltern, die sich für das Thema interessieren.

