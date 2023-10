Ciné surprise BP 238 Romans-sur-Isère, 2 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Pendant les vacances, viens profiter d’une séance, comme au cinéma !



Au programme du 2 novembre 2023 : un temps calme pour se poser et regarder à plusieurs une aventure animée !.

2023-11-02 16:00:00 fin : 2023-11-02 . .

BP 238 Médiathèque Simone de Beauvoir

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



During the vacations, come and enjoy a screening, just like at the movies!



On the program for November 2, 2023: a quiet time to relax and watch an animated adventure together!

Durante las vacaciones, venga a disfrutar de una proyección, ¡como en el cine!



En el programa del 2 de noviembre de 2023: ¡un momento tranquilo para relajarse y ver juntos una aventura animada!

Während der Ferien kannst du eine Vorstellung genießen, wie im Kino!



Am 2. November 2023 steht Folgendes auf dem Programm: eine ruhige Zeit, um sich auszuruhen und gemeinsam ein animiertes Abenteuer anzuschauen!

Mise à jour le 2023-10-27 par Valence Romans Tourisme