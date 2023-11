Lecture pour se faire, un peu, peur BP 238 Romans-sur-Isère, 31 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Ensemble nous allons écouter des histoires de méchantes sorcières, de vilains monstres et fantomes effrayants !

Lecture réservées aux enfants intrépides !!!.

2023-10-31 16:30:00 fin : 2023-10-31 . .

BP 238 Médiathèque Simone de Beauvoir

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Together we’ll listen to stories of wicked witches, nasty monsters and spooky ghosts!

For intrepid children only!

Juntos escucharemos historias de brujas malvadas, monstruos repugnantes y fantasmas aterradores

¡Sólo para niños intrépidos!

Gemeinsam werden wir Geschichten von bösen Hexen, hässlichen Monstern und gruseligen Gespenstern hören!

Lesung nur für unerschrockene Kinder!!!

Mise à jour le 2023-10-25 par Valence Romans Tourisme