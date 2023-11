La nuit des frissons BP 238 Romans-sur-Isère, 31 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Amateur de sensations fortes… vous rêvez d’avoir réellement peur une fois dans votre vie ?

Rendez-vous pour une nuit d’Halloween terrifiante.

Projection de films où vous ne tremblerez pas seul(e)..

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 . .

BP 238 Médiathèque Simone de Beauvoir

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Are you a thrill seeker? Do you dream of being really scared once in your life?

Come and enjoy a terrifying Halloween night.

Film screenings where you won’t be shaking alone.

¿Le gustan las emociones fuertes y sueña con pasar miedo de verdad por una vez en la vida?

Acompáñenos en una terrorífica noche de Halloween.

Proyectaremos películas que no le dejarán tiritando solo.

Träumen Sie davon, sich einmal in Ihrem Leben so richtig zu gruseln?

Machen Sie sich auf den Weg zu einer gruseligen Halloween-Nacht.

Filmvorführungen, bei denen Sie nicht alleine zittern müssen.

Mise à jour le 2023-10-25 par Valence Romans Tourisme