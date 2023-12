Descente aux flambeaux du 31 décembre BP 17 Les Allues, 31 décembre 2023 18:30, Les Allues.

Les Allues,Savoie

Descente aux flambeaux orchestrée par les moniteurs de ski de l’ESF de la vallée de Méribel. Simultanément à Méribel Centre, sur le front de neige de la Chaudanne, sur le front de neige de Méribel-Mottaret et au Méribel Village, suivi d’un feu d’artifice..

BP 17 La Chaudanne, Méribel Village, Méribel-Mottaret

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Torch-lit descent orchestrated by Méribel valley ESF ski instructors. Simultaneously in Méribel Centre, on the Chaudanne snow front, on the Méribel-Mottaret snow front and in Méribel Village, followed by a fireworks display.

Descenso con antorchas orquestado por los monitores de esquí de la ESF del valle de Méribel. Simultáneamente en Méribel Centre, en el frente de nieve de Chaudanne, en el frente de nieve de Méribel-Mottaret y en Méribel Village, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales.

Fackelabfahrt, die von den Skilehrern der ESF des Méribel-Tals orchestriert wird. Gleichzeitig in Méribel Centre, an der Schneefront von La Chaudanne, an der Schneefront von Méribel-Mottaret und in Méribel Village, gefolgt von einem Feuerwerk.

