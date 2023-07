Association Torbouai du Bessin Bp 16 Grandcamp-Maisy, 12 juillet 2023, Grandcamp-Maisy.

Grandcamp-Maisy,Calvados

La «Grandcopaise» est une réplique des barques chalutières ayant fréquenté la Baie de Seine durant la période 1880-1920. Cette reconstitution a été faite à partir de l’ancien chalutier grandcopais « Franck-Yannick », ex « Deux-Amis », construit à….

Bp 16 Chalet d’accueil -Quai Chéron

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie



The « Grandcopaise » is a replica of the trawlers that frequented the Bay of Seine during the period 1880-1920. This reconstitution was made from the old Grandcopaise trawler « Franck-Yannick », ex « Deux-Amis », built in…

La « Grandcopaise » es una réplica de los barcos de arrastre que frecuentaban la bahía del Sena en el periodo 1880-1920. Esta reconstrucción se hizo a partir del antiguo arrastrero Grandcopaise « Franck-Yannick », ex « Deux-Amis », construido en…

Die « Grandcopaise » ist eine Nachbildung der Schleppnetzboote, die im Zeitraum 1880-1920 in der Seine-Bucht verkehrten. Diese Rekonstruktion wurde anhand des ehemaligen Grandcopais-Trawlers « Franck-Yannick », ex « Deux-Amis », gebaut in…

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité