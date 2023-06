Visites secrètes : EDF – Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire BP 11 Belleville-sur-Loire, 12 juin 2023, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire vous invite à visiter son site de production pour vous faire découvrir un patrimoine industriel unique, les secrets de la production d’électricité et la diversité des métiers.

BP 11

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



The Belleville-sur-Loire nuclear power plant invites you to visit its production site to discover a unique industrial heritage, the secrets of electricity production and the diversity of its professions

La central nuclear de Belleville-sur-Loire le invita a visitar su centro de producción para descubrir un patrimonio industrial único, los secretos de la producción de electricidad y la diversidad de sus oficios

Das Kernkraftwerk Belleville-sur-Loire lädt Sie zu einer Besichtigung seiner Produktionsstätte ein, um Ihnen ein einzigartiges industrielles Erbe, die Geheimnisse der Stromerzeugung und die Vielfalt der Berufe näher zu bringen

