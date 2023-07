Marché Nocturne de Bozouls Bozouls, 29 juillet 2023, Bozouls.

Bozouls,Aveyron

Marché de producteurs aveyronnais organisé par le comité des jeunes de Bozouls. Restauration et buvette sur place..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie



Market of Aveyron producers organized by the youth committee of Bozouls. Catering and refreshments on site.

Mercado agrícola organizado por el Comité Juvenil de Bozouls. Comida y refrescos in situ.

Markt mit Erzeugern aus dem Aveyron, organisiert vom Jugendkomitee von Bozouls. Verpflegung und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-16 par OFFICE DE TOURISME DE BOZOULS