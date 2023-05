Petit Marché Devant la Mairie, 4 mai 2023, Bozel.

Venez profiter du petit marché tous les jeudis matin : produits locaux, fruits et légumes, fleurs….

2023-05-04 à 08:30:00 ; fin : 2023-09-30 12:00:00. .

Devant la Mairie

Bozel 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Small market every Thursday morning in the front of the Mairie: local product, fruit and vegetables, flowers…

Venga a disfrutar del pequeño mercado todos los jueves por la mañana: productos locales, frutas y verduras, flores…

Genießen Sie jeden Donnerstagmorgen den kleinen Markt: lokale Produkte, Obst und Gemüse, Blumen…

