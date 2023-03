3MA à Bruxelles (Belgique) BOZAR Palais des Beaux-Arts, 15 avril 2023, Bruxelles.

3MA à Bruxelles (Belgique) Samedi 15 avril, 19h00 BOZAR Palais des Beaux-Arts

À l’occasion des Kora Days, Bozar invite le musicien malien Ballaké Sissoko, maître de la kora et expert de la tradition musicale mandingue, pour deux concerts : l’un en solo et l’autre avec son projet 3MA.

Ce groupe réunit trois virtuoses d’instruments à cordes emblématiques de trois pays d’Afrique : outre Sissoko, le trio est composé de l’oudiste marocain Driss El Maloumi (pilier de l’ensemble Hespèrion XXI de Jordi Savall) et de Rajery, joueur de valiha (une cithare tubulaire en bambou caractéristique de Madagascar).

Ce qui ne devait être qu’une collaboration limitée à quelques concerts et un enregistrement donna lieu à une amitié et une osmose musicale exceptionnelles. Depuis 2006, le trio se retrouve occasionnellement pour jouer ensemble et opposer à la violence du monde des harmonies douces et vivifiantes, une énergie vitale et une poésie universelle.

Ballaké Sissoko : kora

Driss El Maloumi : oud

Rajery : valiha

–

Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

BOZAR Palais des Beaux-Arts Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles Bruxelles 1000 Pentagone Bruxelles-Capitale [{« type »: « link », « value »: « https://www.bozar.be/fr/calendrier/3ma »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T19:00:00+02:00 – 2023-04-15T21:00:00+02:00

2023-04-15T19:00:00+02:00 – 2023-04-15T21:00:00+02:00

MADAGASCAR MALI

Cyrille Choupas