« Changer le climat » – Dialogue entre Bas Smets et Valérie Trouet BOZAR, 20 avril 2023, Bruxelles. « Changer le climat » – Dialogue entre Bas Smets et Valérie Trouet Jeudi 20 avril, 18h00 BOZAR Tickets : https://tickets.bozar.be/selection/event/date?productId=10228644353577&lang=fr Bozar accueillera cette année un lancement exceptionnel du festival de l’histoire de l’art de Fontainebleau. Il s’agira d’un premier dialogue entre Bas Smets, architecte paysagiste, et Valérie Trouet, dendroclimatologue et nouvelle directrice du Centre belge d’expertise sur le climat. Valérie Trouet étudie les cernes des arbres, pour analyser le climat des siècles passés et la façon dont il a influencé les écosystèmes. Bas Smets, lui, plante des arbres, matériau premier pour inventer une sorte de nouvelle écologie urbaine et rendre les villes habitables et vivables. Par leur dialogue, nous comprendrons comment les arbres sont au cœur des problématiques climatiques, architecturales et artistiques.

Bas Smets (architecte, paysagiste), Valérie Trouet (Centre belge d'expertise sur le climat)

BOZAR Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles

