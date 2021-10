BOYZ N THE HOOD Le Cinématographe, 4 octobre 2021, Nantes.

**Boyz N The Hood, 30e anniversaire** _**Projection**_ Le Silence des agneaux, The Doors, Hook ou encore L’opération Corned-Beef, nombreux sont les films sortis en 1991 à avoir marqué une voire des décennies. Pourtant, si la street-cred de Jean Reno et Christian Clavier n’a rien à envier à celle d’Ice Cube, c’est bien le trentième anniversaire de Boyz’n the hood qui sera à l’honneur cette année ! Los Angeles, 1984, dans le ghetto de South Central. John Singleton raconte l’histoire de trois jeunes afro-américains baignant dans un environnement gangréné par la drogue, les histoires de gang et le racisme d’état. Sombre, dur et froid malgré le soleil qui baigne la Californie, le film traite des tiraillements de la jeunesse du ghetto qui oscille entre tentative de survie, facilité de la violence et envie de s’en sortir. Véritable brûlot, Boyz n’ the hood compose avec Menace II Society un diptyque cinématographique classique ayant marqué le hip hop dans les années 90. Ne ratez pas l’occasion de voir ou revoir La loi de la Rue (titre québecois) sur grand écran ! Version originale sous-titrée en français. Interdit aux moins de 12 ans. _Organisé par Le Cinématographe et Pick Up Production._

