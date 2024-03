Boys don’t cry Rouziers-de-Touraine, samedi 6 avril 2024.

Boys don’t cry Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire

COMPAGNIE HERVÉ KOUBI

Dès 7 ans.

Quand un garçon déteste le foot et aime passionnément la danse…

Dans cette création familiale et ultra vitaminée, Hervé Koubi interroge à nouveau ses origines et son histoire profonde. Pour cela il s’est associé à Fayçal Hamlat, rencontré il y a plus de 10 ans en Algérie et compagnon d’Art depuis, pour travailler ensemble à quatre mains sur leurs ressemblances, leurs différences mais surtout sur ce qui les unit profondément, une passion pour la danse qu’elle soit contemporaine, urbaine en tous cas toujours métissée. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Rouziers-de-Touraine 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

