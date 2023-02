BOYS DON’T CRY PAR LA COMPAGNIE HERVE KOUBI ESPACE JULIEN GREEN, 10 février 2023, ANDRESY.

BOYS DON’T CRY PAR LA COMPAGNIE HERVE KOUBI ESPACE JULIEN GREEN. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 21:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 16.0 à 22.0 euros.

écrit spécialement pour la pièce, autour d’une partie de foot improbable, terrain de jeu et de danse. Il sert de prétexte à une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre sur ce que c’est que de danser quand on est un garçon, qui plus est quand on vient d’Afrique du Nord et d’un monde arabe. Il s’agira de tordre le cou à certains clichés d’une certaine théorie du genre où ce serait « couture pour les filles et foot pour les garçons ». Un regard tendre et nostalgique sur une enfance empreinte d’une société où la voie prédestinée n’est pas toujours celle désirée. Une danse pour soi, une ode à la famille, une déclaration du coeur, une compréhension d’amour. • Chorégraphe : Hervé Koubi & Fayçal Hamlat / Texte : Chantal THOMAS, Hervé KOUBI / Artistes : Mohammed Elhilali, Zakaria Nail Ghezal, Bendehiba Maamar, Nadjib Meherhera, Mourad Messaoud, Houssni Mijem, EL Houssaini Zahid / musique Diana Ross, Oum, Chants traditionnels russes / musique Originale : Stéphane Fromentin La presse en parle Que l’on soit homme ou femme cette pièce revendique avant tout la liberté d’être soi. Télérama Herve Koubi, Cie Hervé Koubi, Compagnie Hervé Koubi Herve Koubi, Cie Hervé Koubi, Compagnie Hervé Koubi

ESPACE JULIEN GREEN ANDRESY 4 boulevard Noël Marc Yvelines

• Chorégraphe : Hervé Koubi & Fayçal Hamlat / Texte : Chantal THOMAS, Hervé KOUBI / Artistes : Mohammed

Elhilali, Zakaria Nail Ghezal, Bendehiba Maamar, Nadjib Meherhera, Mourad Messaoud, Houssni Mijem, EL Houssaini

Zahid / musique Diana Ross, Oum, Chants traditionnels russes / musique Originale : Stéphane Fromentin

La presse en parle

Que l’on soit homme ou femme cette pièce revendique avant tout la liberté d’être soi.

Télérama

