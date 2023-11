FETE DE LA MUSIQUE A BOYNES BOYNES BOYNES Catégorie d’Évènement: Boynes FETE DE LA MUSIQUE A BOYNES BOYNES BOYNES, 22 juin 2024, BOYNES. FETE DE LA MUSIQUE A BOYNES Samedi 22 juin 2024, 19h00 BOYNES Nous sommes invités à Boynes pour leur fête de la musique le samedi 22 Juin. Merci de répondre sur votre participation. Prestation gratuite. BOYNES Jardins du Presbytère , 45300 BOYNES BOYNES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-22T19:00:00+02:00 – 2024-06-22T22:00:00+02:00

2024-06-22T19:00:00+02:00 – 2024-06-22T22:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Boynes Autres Lieu BOYNES Adresse Jardins du Presbytère , 45300 BOYNES Ville BOYNES Lieu Ville BOYNES BOYNES latitude longitude 48.119646;2.360186

BOYNES BOYNES https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boynes/