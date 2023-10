Concert de musique de films Boynes Boynes Catégorie d’Évènement: Boynes Concert de musique de films Boynes Boynes, 5 novembre 2023, Boynes. Concert de musique de films Dimanche 5 novembre, 14h00 Boynes Concert de chœurs éternels au chapiteau du Pôle à Boynes. Mise en lumière 80 ans de musiques de film avec avec la participation exceptionnelle de la cantatrice québécoise Aline Kutan.

Orchestre Philharmonique sous la direction d’Alvo Salvagno.

Ils interprèteront : Titanic ; Mission impossible ; Star Wars ; James bond ; Indiana Jones ; Il était une fois dans l’ouest et bien d’autres. Boynes Boynes Boynes [{« type »: « phone », « value »: « 02 34 00 31 27 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T14:00:00+01:00 – 2023-11-05T16:30:00+01:00

2023-11-05T14:00:00+01:00 – 2023-11-05T16:30:00+01:00 FMACEN045V50ASIQ Image par Niek Verlaan de Pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Boynes Autres Lieu Boynes Adresse Boynes Ville Boynes Lieu Ville Boynes Boynes latitude longitude 48.12053;2.35945

Boynes Boynes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boynes/