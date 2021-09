Vagney Vagney Vagney, Vosges BOYARD VOINRAUD Vagney Vagney Catégories d’évènement: Vagney

BOYARD VOINRAUD 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-18 19:30:00 19:30:00

Vagney Vosges Vagney Tout au long de cette journée, une quinzaine d’associations locales présenteront leurs activités sous forme de défis. Parallèlement festival “Sous les masques, le sourire” : 14h30 Variations autour du théâtre (saynètes ); 16h “Le drôle de rêve de Frénégonde” spectacle de marionnettes (cinéma l’Entr’actes); 18h concert Muriel d’Ailleurs. Venez nombreux ! +33 3 29 24 70 18 http://vagney.eu/ Commune Vagney dernière mise à jour : 2021-09-10 par

