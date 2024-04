Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir ! Clisson, dimanche 5 mai 2024.

Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir à Espace st jacques Clisson le 5 mai à 17h

Avec un humour glaçant et une saisissante maîtrise des situations théâtrales, Stéphane Jaubertie offre aux comédiens un terrain de jeu foisonnant et des figures aux nuances burlesques, absurdes et cyniques.

Quand la société nous commande d’aller à l’encontre de notre humanité au dépend des autres.

Réservation Accueil HelloAsso ou réserver des places par téléphone au 06.52.30.97.07 et paiement sur place

Prix 8Euros Tarif réduit 5 euros EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 17:00:00

fin : 2024-05-05

Rue du Prieuré

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

