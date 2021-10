Paris8 Lavoir Moderne Parisien île de France, Paris8 Boxer Lavoir Moderne Parisien Paris8 Catégories d’évènement: île de France

Paris8

Boxer Lavoir Moderne Parisien, 13 octobre 2021, Paris8. Date et horaire exacts : Du 13 au 24 octobre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 20h15

et dimanche de 15h à 16h15

payant

Une athlète de haut niveau, le corps et le cœur à vif, se livre au fil d’un monologue dynamique et poétique. Boxer est une pièce qui traduit admirablement la ferveur inhérente au sport tout en dévoilant l’antichambre de la victoire. Toute société éprouve le besoin d’ériger des élus pour mieux les sacrifier ensuite. Jab-crochet-cross. Cross-counter. Uppercut… rêverie et souvenirs d’enfance, la dernière pièce de Koffi Kwahulé, Boxer. « Ce qui compte sur le ring, Le légendaire Mohamed Ali le disait, C’est ce qu’on peut faire une fois fatigué. » ________ De Koffi Kwahulé Mise en scène Marie Lecocq Avec Maïté Bufala, Benjamin Lasar , Ophélie Delsaux Aide à la mise en scène Mélodie Møller Création lumière Adrián Noguera Incardona Composition musicale et arrangements Benjamin Lasar ________ Scénographie Timothée Pagniez Plasticien Cyril Pyrrhos Chorégraphie des combats Karim Mebarki Costumes Rachel Wall Coordination artistique Thibault Jeanmougin Spectacles -> Théâtre Lavoir Moderne Parisien 35, RUE LÉON Paris8 75018

4 : Château Rouge (319m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (358m)

Contact :42046186500040 https://lavoirmoderneparisien.com/ https://www.facebook.com/LMParisien 0146060805 reservation@lavoirmoderneparisien.com Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-10-13T19:00:00+02:00_2021-10-13T20:15:00+02:00;2021-10-14T19:00:00+02:00_2021-10-14T20:15:00+02:00;2021-10-15T19:00:00+02:00_2021-10-15T20:15:00+02:00;2021-10-16T19:00:00+02:00_2021-10-16T20:15:00+02:00;2021-10-20T19:00:00+02:00_2021-10-20T20:15:00+02:00;2021-10-21T19:00:00+02:00_2021-10-21T20:15:00+02:00;2021-10-22T19:00:00+02:00_2021-10-22T20:15:00+02:00;2021-10-23T19:00:00+02:00_2021-10-23T20:15:00+02:00;2021-10-17T15:00:00+02:00_2021-10-17T16:15:00+02:00;2021-10-24T15:00:00+02:00_2021-10-24T16:15:00+02:00

Compagnie Sans N

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris8 Autres Lieu Lavoir Moderne Parisien Adresse 35, RUE LÉON Ville Paris8 lieuville Lavoir Moderne Parisien Paris8