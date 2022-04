BOXE Terres Neuves, 25 avril 2022, Bègles.

BOXE

Terres Neuves, le lundi 25 avril à 14:00

Venez partager un moment sportif ! Venez-vous défouler ! Le but n’étant surtout pas de se taper dessus, les sacs de frappe sont là pour ça. La boxe est un sport éducatif. On pratique la boxe pour se défouler, mais pas que, il y a des valeurs de travail, de respect de l’autre et des règles, d’entraide, de maîtrise de soi, de discipline, de volonté. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions sur place

Terres Neuves 33130 Bègles Gironde



