Venez partager un moment sportif privilégié avec votre famille, vos amis. Que vous soyez parents, grands-parents, tontons, tatas, vous êtes les bienvenus ! Venez-vous défouler ! Le but n’étant surtout pas de se taper dessus, les sacs de frappe sont là pour ça. La boxe est un sport éducatif. On pratique la boxe pour se défouler, mais pas que, il y a des valeurs de travail, de respect de l’autre et des règles, d’entraide, de maîtrise de soi, de discipline, de volonté.

GRATUIT – Inscriptions sur place

