Boxe Espace d’Ornon Villenave-d’Ornon, vendredi 9 février 2024.

Boxe Combats pro et amateurs Vendredi 9 février, 20h00 Espace d’Ornon Entrée 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T23:59:00+01:00

Le Ring Villenavais organise sa soirée de boxe avec au programme :

Kodjo YETONGNON champion de France des poids légers.

2 combats professionnels

8 combats amateurs

Finales championnat de Gironde

Buvette sur place.

Infos réservations et tables V.I.P

Espace d’Ornon Route de Léognan, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 44 83 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 60 22 44 92 »}] La vaste salle principale dénommée Jaï Alaï, accueille les sports basques ainsi que de nombreuses manifestations associatives et municipales, comme le Forum des associations, la Saint-Patrick et certains spectacles.

Boxe