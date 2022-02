BOXE Club Boxing Béglais Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Venez partager un moment sportif privilégié avec vos amis. Venez-vous défouler ! Le but n’étant surtout pas de se taper dessus, les sacs de frappe sont là pour ça. La boxe est un sport éducatif. On pratique la boxe pour se défouler, mais pas que, il y a des valeurs de travail, de respect de l’autre et des règles, d’entraide, de maîtrise de soi, de discipline, de volonté. **L’inscription au préalable est préférable.** **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

