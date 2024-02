BOXE BOXE BRASIL LE 13EME ART Paris, mercredi 31 juillet 2024.

Fidèle à sa démarche de croisement des univers artistiques et d’ouverture sur le monde, Mourad Merzouki revisite un spectacle emblématique de la compagnie Käfig, en repensant un Boxe Boxe aux couleurs du Brésil, dans une version inédite et détonante qui fait son grand retour sur les scènes françaises.En 2010, Mourad Merzouki invitait dans Boxe Boxe le Quatuor Debussy à partager la scène avec ses danseurs hip-hop pour jouer sur les contrastes et les similitudes entre danse, boxe et musique classique, s’inscrivant une nouvelle fois dans une dynamique de rencontre des esthétiques. Depuis, le chorégraphe a ré-enfilé ses gants en repensant l’écriture de cette pièce à succès pour y associer les interprètes cariocas qu’il a révélé dans son spectacle Agwa. Leur lançant un nouveau défi, celui de les emmener encore plus loin dans leur exploration du mouvement et du métissage des genres, il adapte la danse des artistes brésiliens à une nouvelle partition musicale, repensée avec la complicité du Quatuor Debussy. Véritable challenge chorégraphique, cette re-création démontre, à un rythme effréné, la force de la danse à dépasser les frontières et envoie valser dans les cordes du ring tous les préjugés !Durée 1h00A partir de 7 ansDIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIEMourad MerzoukiCONCEPTION MUSICALEQuatuor Debussy et AS’NLUMIÈRESYoann Tivoli assisté de Nicolas Faucheux et Julie-Lola Lanteri-Cravet ré-adaptées par Cécile RobiCOSTUMESÉmilie Carpentier assistée de Pierre-Yves Loup-ForestSCÉNOGRAPHIEBenjamin Lebreton avec la collaboration de Mourad MerzoukiCONSTRUCTIONPatrick LeratPEINTURES Camille Courier de Mèré et Benjamin LebretonINTERPRÉTATION CHORÉGRAPHIQUE Diego Alves Dos Santos dit Dieguinho, Leonardo Alves Moreira dit Leo,Luiz Caetano De Oliveira dit Cleiton, Robson Dos Anjos Cavalcanti dit Helio,Fidelis Da Conceição dit Geovane, Diego Gonçalves Do Nascimento Leitão ditWhite, Wanderlino Martins Neves dit Sorriso, Jose Amilton Rodrigues Junior dit Ze, Alexsandro Soares Campanha Da Silva dit PittINTERPRÉTATION MUSICALEQuatuor Debussy Christophe Collette, Emmanuel Bernard,Vincent Deprecq, Cédric Conchon

Tarif : 20.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-07-31 à 21:00

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75