BOX by Twerkistan, 25 février 2022, Marseille.

BOX by Twerkistan

Makeda, le vendredi 25 février à 22:00

Twerkistan s’installe au Makeda avec un nouveau concept immersif pour une série de 4 soirées. Le club sera transformé en espace expérimental avec un show son et lumière inédit, où tout le monde devient acteur de l’ambiance de la soirée. Un collectif/label sera invité par soir pour vous faire transpirer jusqu’au bout de la nuit. DATES : 19.11 feat. Cimer! : Lorkestra & Med + Habba Babba + Pakdjeen 25.02 feat. TBA 18.03 feat. TBA 15.04 feat. TBA Billetterie → [https://bit.ly/BOXticket](https://bit.ly/BOXticket) 50 blind pass à 5€ préventes à 8€ 10€ sur place + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud est à prévoir. RÈGLES SANITAIRES • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète(????̀? 7 ????? ???? 2 ?????????? ?? 4 ???????? ???? ????????? ??????). -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H. – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet).

5 à 8€ en pré-vente / 10€ sur place + 1€ d’adhésion

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



