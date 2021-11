Marseille Makeda Bouches-du-Rhône, Marseille BOX by Twerkistan Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BOX by Twerkistan Makeda, 19 novembre 2021, Marseille. BOX by Twerkistan

Makeda, le vendredi 19 novembre à 22:00

Twerkistan s’installe au Makeda avec un nouveau concept immersif pour une série de 5 soirées. Le club sera transformé en espace expérimental avec un show son et lumière inédit, où tout le monde devient acteur de l’ambiance de la soirée. Un collectif/label sera invité par soir pour vous faire transpirer jusqu’au bout de la nuit. DATES : 19.11 feat. TBA 14.01 feat. TBA 25.02 feat. TBA 11.03 feat. TBA 08.04 feat. TBA 50 blind pass à 5€ préventes à 8€ 10€ sur place + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud est à prévoir.

A partir de 5€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T22:00:00 2021-11-19T04:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Makeda Adresse 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Makeda Marseille