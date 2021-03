Bowling luge, 4 février 2021-4 février 2021, Aussois.

Aussois Savoie

Connaissez-vous le bowling sur neige ? Comme au bowling, le but est de faire tomber le plus de quilles possible. Le jeu est simple : 6 quilles, une luge et beaucoup de fun. Luges non fournies, casque et luge à freins obligatoires.

https://www.aussois.com/

