Win’strike Women d’Orléans 2024 Bowling d’Orléans 2 rue moreau Orléans, samedi 13 avril 2024.

Win’strike Women d’Orléans 2024 TOURNOI DE BOWLING NATIONAL FEMININ INDIVIDUEL PAR CATEGORIE 13 avril – 11 mai Bowling d’Orléans 2 rue moreau Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T09:30:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T09:30:00+02:00 – 2024-05-11T18:00:00+02:00

Afin de valoriser le sport féminin, nous organisons une compétition nationale élite Féminine de bowling les 13 et 14 avril 2024, au bowling d’Orléans 2 rue Moreau pour la 3ème année.

Si nous nous accordons pour dire que le public féminin est de plus en plus sportif depuis de nombreuses années, l’évolution est en cours et mérite d’être soutenue. Renforcée, par des initiatives menées conjointement par la Ville, la région, le département et des partenaires sportifs.

Le sport féminin offre aujourd’hui un visage ambitieux.

S’associer au bowling féminin et le promouvoir est une manière de soutenir le meilleur du sport

Bowling d’Orléans 2 rue moreau 2 rue moreau 45000 Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

bowling sport gratuit