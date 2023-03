Win’strike Women d’Orléans 2023 bowling d’orléans 2 rue moreau Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Win’strike Women d’Orléans 2023 bowling d’orléans 2 rue moreau, 13 mai 2023, Orléans. Win’strike Women d’Orléans 2023 13 et 14 mai bowling d’orléans 2 rue moreau entrée libre Tournoi de bowling organisé par le club des winner’s orleans qui a pour but de regrouper les meilleures féminines françaises et régionales dans un évènement sportif majeur et innovateur en présentant une formule de qualifications de type international.

– Un mode de récompense basé sur des partenaires institutionnels et commerciaux

– Une couverture médiatique importante.

– Donner une visibilité et créer un dynamisme au bowling orléanais Tournoi féminin homologué par la FFBSQ CN BOWLING qui est ouvert à toutes les joueuses licenciées et en règle avec la FFBSQ. bowling d’orléans 2 rue moreau 2 rue moreau 45000 Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T09:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T16:30:00+02:00 bowling feminin

