Bègles Bowlingstar Bègles, Gironde Bowling Bowlingstar Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Bowling Bowlingstar, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Bègles. Bowling

du mercredi 21 juillet au vendredi 20 août à Bowlingstar

Une matinée au bowling star de Bègles. ————————————–

Sur inscription à l’avance et selon les places disponibles – Particpation : 2,75€

Pass quartier vacances d’Eté 2021 Bowlingstar Avenue Mirrieu de Labarre, 33130 Bègles Bègles Hourcade Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T12:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Bowlingstar Adresse Avenue Mirrieu de Labarre, 33130 Bègles Ville Bègles lieuville Bowlingstar Bègles