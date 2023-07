ROLLER DISCO – Pro Bowl Fest 2023 Bowl du Prado Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille ROLLER DISCO – Pro Bowl Fest 2023 Bowl du Prado Marseille, 7 juillet 2023, Marseille. ROLLER DISCO – Pro Bowl Fest 2023 Vendredi 7 juillet, 20h00 Bowl du Prado Une soirée roller dance en bord de mer ? C’est ce que te propose le Pro Bowl Fest!

Rechaussez vos rollers, avec vos tenues 80’s ou 90’s et venez danser sur la piste dans le village du Pro Bowl Fest ! Selecter The Punisher vous plongera dans les années 80’s!

Location de patins à roulette sur place

Entrée libre – Places limitées

Infos : https://probowlfest.fr/soirees/

