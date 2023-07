DON’T SLEEP PARTY – Pro Bowl Fest 2023 Bowl du Prado Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille DON’T SLEEP PARTY – Pro Bowl Fest 2023 Bowl du Prado Marseille, 6 juillet 2023, Marseille. DON’T SLEEP PARTY – Pro Bowl Fest 2023 Jeudi 6 juillet, 20h00 Bowl du Prado RDV pour une soirée d’anthologie ambiancée par Dj Djel et Mc K-méléon dans le villange du Pro Bowl Fest jeudi 6 juillet 2023 à partir de 19h!

Soyez prêt à sourire, bouger et danser !

Entrée libre – Places limitées

Infos : https://probowlfest.fr/soirees/

Bowl du Prado 199 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-07-06T20:00:00+02:00 – 2023-07-07T00:30:00+02:00

