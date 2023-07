LOLA Bowl du Prado Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille LOLA Bowl du Prado Marseille, 5 juillet 2023, Marseille. LOLA Mercredi 5 juillet, 20h00 Bowl du Prado LOLA Groupe part en Live mercredi 05 juillet sur la plage Bowl Borély à Marseille ! Venez danser, chanter en bord de mer dans le village du Pro Bowl Fest !

Start : 20h->01h

️ Bar, restauration

Infos/résa table : 06 65 05 62 68

Line up -> https://probowlfest.fr/soirees/

Bowl du Prado 199 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

