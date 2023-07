Soirée d’ouverture du Festival des Cultures Urbaines Bowl du Prado Marseille, 4 juillet 2023, Marseille.

Soirée d’ouverture du Festival des Cultures Urbaines Mardi 4 juillet, 18h00 Bowl du Prado

Le Pro Bowl Fest célèbre sa 14ème édition en intégrant de nouvelles disciplines telles que le breakdance, le BMX, l’e-sport, le parkour et le skateboard, en plus du roller et de la trottinette freestyle. Du 4 au 9 juillet 2023, le Bowl de l’Escale Borély à Marseille vibrera au rythme des compétitions, des spectacles, de l’art, des animations et des soirées. Ne manquez pas cet événement incontournable !

Rendez-vous pour la soirée d’ouverture :

⭐18h lancement du graff en live de Xavier Richard aka « RISH ».

⭐18h15 présentation des œuvres d’art urbain réalisées par Stéphane Mondesir, artiste peintre marseillais

⭐18h30 projection du documentaire « un été sans fin » de Damien Miloch sur l’histoire du bowl de Marseille.

⭐18h30 démonstration parkour par l’association PK13 et roller, skate et trottinette par l’association AMSCAS.

⭐19h début du battle de danse hip-hop animée par DJ Mofak.

⭐22h30 présentation des graff terminé et de l’Expo itinérante qui s’en suivra

⭐23h soirée avec Dj Mofak

Bowl du Prado 199 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T18:00:00+02:00 – 2023-07-05T01:00:00+02:00

