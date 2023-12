BOWIE NIGHT AVEC LE FANTASY ORCHESTRA La Marbrerie Montreuil, 5 janvier 2024, Montreuil.

Le vendredi 05 janvier 2024

de 19h00 à 01h00

.Tout public. payant Early bird : 10 EUR

Sur place : 15 EUR

Prévente : 12 EUR

CONCERT – ROCK PSYCHÉ

Alerte à tous les pretty things, les kooks et les moonage daydreamers !

La brigade joyeusement psyché du Fantasy Orchestra vous invite à commencer l’année 2024 avec une soirée bien BLAM BLAM et surtout GLAM.

Ziggy, Aladdin Sane, The Thin White Duke, et Jarreth the Goblin King seront tous là, alors si vous êtes un Rebel Rebel qui croit en Life en Mars, sans avoir peur du Major Tom – Let’s Dance !

Au programme :

Un Bowieoke avant le concert (inscrivez-vous pour chanter votre Bowie-tube préféré – https://forms.gle/32rKU6QzYr9wN8pZ7)

DJ afterparty

Venez déguisé.e.s en votre look Bowie préféré ! !

▬▬ LE FANTASY ▬▬

Le Fantasy est de retour à la Marbrerie !

Une quarantaine de musiciens sur scène (cordes, bois, cuivres, percussions et chorale) interprèteront des versions symphoniques des morceaux iconiques dans le vaste catalogue Bowien, tout en égayant vos yeaux avec leur déguisements en couleurs et leur énergie inépuisable.

Un Bowie Open Mic (Bowieoke) précédera le concert. Si vous voulez chanter une chanson de Bowie accompagnés par le Fantasy Orchestra house band, dirigez-vous ici pour vous inscrire : https://forms.gle/32rKU6QzYr9wN8pZ7

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil

