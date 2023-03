Découverte des rapaces nocturnes avec une projection et une balade crépusculaire. Boviolles Boviolles Catégories d’Évènement: Boviolles

Découverte des rapaces nocturnes avec une projection et une balade crépusculaire. Boviolles, 25 mars 2023, Boviolles. Découverte des rapaces nocturnes avec une projection et une balade crépusculaire. Samedi 25 mars, 20h00 Boviolles Entrée libre L’association AssoButeo vous propose de découvrir les rapaces nocturnes de nos campagnes à Boviolles. Effraie des clochers, Chouette hulotte, Hibou moyen-duc, peut-être aurons-nous la chance d’observer ou entendre l’une de ces espèces ? Une sortie terrain dans le village et une projection du film « Les ailes de la nuit » à destination des habitants de la commune est proposée dans le cadre de la programmation de la 15e édition de la Nuit de la Chouette.

Chaussures de marche, vestes et lampes torches sont recommandées, n’hésitez pas à prendre vos jumelles.

