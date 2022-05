Bovines d’Emmanuel Gras Cinéma Ermitage, 4 juin 2022, Fontainebleau.

Bovines d’Emmanuel Gras

Cinéma Ermitage, le samedi 4 juin à 16:00

Si elles viennent souvent nous regarder sur le chemin de nos promenades, les vaches attirent sans doute moins notre attention que d’autres animaux plus sauvages. En venant se placer parmi elles, Emmanuel Gras nous invite à partager les rythmes et les sons de leur quotidien, et peut-être même la couleur de leurs pensées. Sans voix off, son film est un voyage sensitif, apaisant mais troublant, loin de tout anthropomorphisme. _Bovines_, Emmanuel Gras, 2011 © Météore Films – Bathysphere **précédé de** La Vache qui rumine de Georges Rey ———————————- “Avant, elle ruminait, après elle ruminait. Plan fixe de trois minutes d’une vache qui rumine et qui joue avec le cinéaste, donc avec le spectateur. La vache qui rumine est une partie d’un triptyque, composé de l’homme nu, la source de la Loire, et la vache qui rumine. Le premier renvoi au futur, le second au passé et le dernier au présent.” (Georges Rey) France / 1969 / Expérimental / 3′ / dès 5 ans

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

