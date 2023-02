Bovary LA COMEDIE DE REIMS – GRANDE SALLE, 9 février 2023, REIMS.

Bovary LA COMEDIE DE REIMS – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 (2023-02-09 au ) 19:00. Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

LA COMEDIE DE REIMS – GRANDE SALLE REIMS 3, chaussée Bocquaine 51100

Dans l’arrière-salle d’une exploitation agricole au Brésil, après une soirée bien arrosée, politiciens et communicants discutent de « l’Accident », lorsqu’une femme les rejoint… Bienvenue dans les bas-fonds du pouvoir où la corruption nourrit des échanges tendus. Et pour cause : on ne saura jamais de quel « Accident » il s’agit mais il faut choisir qui en endossera la responsabilité. À coups de dialogues discontinus dans un univers déliquescent, à l’heure où se jouent des présidentielles cruciales au Brésil, cette histoire inspirée du Parti des travailleurs de Lula et Dilma Rousseff offre une dramaturgie musicale qui fait basculer le spectacle dans une dimension quasi surréelle. Et elle provoque de surcroît une vertigineuse plongée dans la noirceur de l’âme humaine. Mise en scène Guillaume Durieux – Texte Alexandra Dal Farra

Tarifs réduits: jeune – de 18 ans

