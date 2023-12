Marché local des producteurs Bouzy-la-Forêt Bouzy-la-foret Catégorie d’Évènement: Bouzy-la-foret Marché local des producteurs Bouzy-la-Forêt Bouzy-la-foret, 3 janvier 2024, Bouzy-la-foret. Marché local des producteurs Mercredi 3 janvier 2024, 15h00 Bouzy-la-Forêt Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-03T15:00:00+01:00 – 2024-01-03T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-03T15:00:00+01:00 – 2024-01-03T18:00:00+01:00 Miel, légumes, viande, escargots, huiles, plats cuisinés régaleront vos papilles sur le marché local des producteurs. Il prendra lieu et place, sur la terrasse de l’ancienne auberge et se tiendra le premier mercredi de chaque mois, en saison hivernale. Bouzy-la-Forêt Bouzy-la-Forêt, Bouzy-la-foret Bouzy-la-foret [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 36 89 »}] FMACEN045V50B1MH Pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Bouzy-la-foret Autres Lieu Bouzy-la-Forêt Adresse Bouzy-la-Forêt, Bouzy-la-foret Ville Bouzy-la-foret Lieu Ville Bouzy-la-Forêt Bouzy-la-foret Latitude 47.850825 Longitude 2.377718 latitude longitude 47.850825;2.377718

Marché local des producteurs Bouzy-la-Forêt Bouzy-la-foret 2024-01-03 2024-01-03 was last modified: by Marché local des producteurs Bouzy-la-Forêt Bouzy-la-foret 3 janvier 2024