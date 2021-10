Roquevaire La Ratepenade (190 chemin du marseillais) Bouches-du-Rhône, Roquevaire Bouzouk Quartet en concert + guest : Joël Foulet (conteur) La Ratepenade (190 chemin du marseillais) Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ratepenade (190 chemin du marseillais), le samedi 13 novembre à 20:00

Bouzouk Quartet Groupe fondé en 2007 de la rencontre du jazz et de la musique world, Bouzouk Trio, Quartet ou Quintet offre un voyage musical où se mêlent les sonorités acoustiques au gré des improvisations. Les musiciens qui le composent viennent d’univers différents : le pianiste vient du jazz, le violoncelliste du classique, le saxophoniste navigue de l’électro au jazz, le batteur vient du reggae et de la world. Tous ont une longue expérience au gré de riches aventures musicales variées dans des formations différentes. Alexandre Escarguel : piano – Patrick Sainton : saxophone soprano, clarinette basse, doudouk, ney – Patrick Boronat : violoncelle – Olivier Guéritaine : batterie, percussions. [https://www.bouzoukjazz.com/](https://www.bouzoukjazz.com/) Invité : Joël Foulet (conteur) Joël Foulet raconte. Des histoires plutôt d’ailleurs que d’ici. Des histoires-racines qui plongent dans la terre des califes. Des histoires serpents qui rampent dans des déserts inconnus. Des histoires qui frappent, qui demandent à entrer sans crier gare dans un palais Nasride. Des histoires comme des images, comme on faisait avant, à la veillée, il y a longtemps. La Rate Penade Contre vents et marées, Elvin anime chez lui ce haut-lieu de la musique dans le pays d’Aubagne. C’est à Roquevaire, dans le village de Lascours, 190, ch. du Marseillais. Covoiturage très recommandé ; sinon, parking au village. Buvette sur place et possibilité de faire livrer la pizza. ♫♫♫ La Ratepenade (190 chemin du marseillais) Lascours 13360 Roquevaire Roquevaire Bouches-du-Rhône

2021-11-13T20:00:00 2021-11-13T23:30:00

