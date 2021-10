Aubagne 600,traverse des Aubes 13400 Aubagne Aubagne, Bouches-du-Rhône Bouzouk Quartet 600,traverse des Aubes 13400 Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Chez Nicolas Lips, à l’issue de l’atelier boulangerie qu’il organise pour fêter les 2 ans de son fournil. Apéro partagé : chacun apporte un petit quelque chose à boire ou à manger. Bouzouk Quartet, c’est un répertoire instrumental de jazz-world pour voyger et rêver. Alex : piano – Patrick S : sax soprano, ney, doudouk, clarinette basse, mélodica – Patric B : violoncelle – Olivier : batterie, percussions. ♫♫♫ 600,traverse des Aubes 13400 Aubagne 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône

