EXPOSITION DE PHOTOS 2 rue des Bénédictins, 2 mai 2023, .

Photographies artistiques réalisées par le Photo Club de Filstroff.. Tout public

Mercredi 2023-05-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. 0 EUR.

2 rue des Bénédictins

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est



Artistic photographs made by the Photo Club of Filstroff.

Fotografías artísticas del Foto Club de Filstroff.

Künstlerische Fotografien, die vom Photo Club de Filstroff erstellt wurden.

