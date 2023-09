21e exposition de peintures de Bouzincourt Bouzincourt Bouzincourt Catégories d’Évènement: Bouzincourt

Somme 21e exposition de peintures de Bouzincourt Bouzincourt Bouzincourt, 30 septembre 2023, Bouzincourt. 21e exposition de peintures de Bouzincourt 30 septembre et 1 octobre Bouzincourt Gratuit La commune de Bouzincourt organise sa 21e exposition de peintures les 30 septembre et 1er octobre 2023, dans la salle communale.

Invité d’honneur : Jean-Marie Dollé vernissage le 30 septembre à 18h

ouverture de l’exposition le 30 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite Bouzincourt Bouzincourt Bouzincourt 80300 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T19:00:00+02:00

