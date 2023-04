Croisière Nocturne à Saint-Cirq-Lapopie Port Fluvial de Bouziès, 13 juillet 2023, Bouziès.

A la nuit tombante, Saint-Cirq-Lapopie change de couleurs. Une gabare d’autrefois allume alors ses feux et se met en route. L’équipage vous embarque à la découverte des 7 Merveilles de la vallée du Lot dans une atmosphère calme et mystérieuse. Le clou du spectacle ? Une déambulation enflammée le long du chemin de halage. Bon voyage !

La réservation préalable est obligatoire car le nombre de passagers à bord est limité. L’horaire précis de départ (21H plus ou moins 30 minutes) varie en fonction de l’heure de coucher du soleil, il vous sera indiqué lors de votre réservation. Il est conseillé d’arriver 20 à 30 minutes avant le départ du bateau. La société se réserve le droit de modifier ou d’annuler les départs pour des raisons météorologiques ou de sécurité..

2023-07-13 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-13 . 13 EUR.

Port Fluvial de Bouziès

Bouziès 46330 Lot Occitanie



At nightfall, Saint-Cirq-Lapopie changes its colours. An old-fashioned gabare lights up and sets off. The crew will take you on a journey to discover the 7 Wonders of the Lot Valley in a calm and mysterious atmosphere. The highlight of the show? A fiery stroll along the towpath. Have a nice trip!

Prior reservation is required as the number of passengers on board is limited. The exact time of departure (9pm plus or minus 30 minutes) varies according to the time of sunset, it will be indicated to you when you make your reservation. It is advisable to arrive 20 to 30 minutes before the departure of the boat. The company reserves the right to modify or cancel departures for weather or safety reasons.

Al anochecer, Saint-Cirq-Lapopie cambia de color. Una gabarra antigua se enciende y se pone en marcha. La tripulación le lleva a descubrir las 7 Maravillas del Valle del Lot en un ambiente tranquilo y misterioso. ¿Lo mejor del espectáculo? Un ardiente paseo por el camino de sirga. ¡Buen viaje!

Se requiere reserva previa, ya que el número de pasajeros a bordo es limitado. La hora exacta de salida (21:00 horas más o menos 30 minutos) varía en función de la hora de la puesta de sol, y se indicará al hacer la reserva. Se recomienda llegar entre 20 y 30 minutos antes de la salida del barco. La empresa se reserva el derecho de modificar o cancelar las salidas por razones meteorológicas o de seguridad.

Bei Einbruch der Dunkelheit wechselt Saint-Cirq-Lapopie seine Farben. Eine Gabare aus vergangenen Zeiten zündet dann ihre Lichter an und setzt sich in Bewegung. Die Besatzung nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise zu den 7 Wundern des Lot-Tals in einer ruhigen und geheimnisvollen Atmosphäre. Der Höhepunkt des Spektakels? Eine feurige Wanderung entlang des Treidelpfades. Gute Reise!

Eine vorherige Reservierung ist erforderlich, da die Anzahl der Passagiere an Bord begrenzt ist. Die genaue Abfahrtszeit (21 Uhr plus/minus 30 Minuten) hängt von der Zeit des Sonnenuntergangs ab und wird Ihnen bei der Buchung mitgeteilt. Es wird empfohlen, 20 bis 30 Minuten vor der Abfahrt des Schiffes anzukommen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Abfahrten aus Wetter- oder Sicherheitsgründen zu ändern oder zu stornieren.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Cahors – Vallée du Lot