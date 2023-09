Suivi de la migration à la montagne de la Folie Bouzeron Bouzeron, 30 septembre 2023, Bouzeron.

Suivi de la migration à la montagne de la Folie 30 septembre – 8 octobre Bouzeron Entrée libre, site accessible en véhicule et aux PMR

La Montagne de la Folie se situe entre la côte de Beaune et la côte Chalonnaise. Le site offre un point de vue imprenable sur la côte viticole au nord jusqu’à Nuits-Saint-Georges mais aussi sur le fossé bressan jusqu’au contrefort du Jura. L’environnement du site est constitué de pelouses calcicoles classées Natura 2000 et permet d’observer à la fois les oiseaux qui s’engagent dans la vallée de la Dheune pour rejoindre le bassin de la Loire et ceux longeant le val de Saône. Les grands massifs forestiers visibles depuis le site comme la forêt de Citeaux ou encore la forêt de Gergy constituent des zones de haltes migratoires particulièrement appréciées du Pigeon ramier ou du Milan royal

Lors de leurs migrations, les oiseaux empruntent des couloirs précis en évitant les reliefs, les amenant à suivre les vallées. La Montagne de la Folie permet d’observer l’arrivée des migrateurs arrivant de l’axe val de Saône, vallée de l’Ognon et vallée du Doubs. Le site de Bouzeron sert en quelque sorte de poste d’aiguillage. Sa situation géographique en fait un site d’exception pour l’observation de la migration des oiseaux.

Bien que connu depuis le milieu des années 2000, le suivi régulier du site a débuté en 2019 et se concentre essentiellement sur le mois d’octobre. La Montagne de la Folie se caractérise chaque année par un flux important de Milans royaux (Milvus milvus) avec environ 2 000 observations par an avec des pics journaliers qui peuvent être important ( 1337 le 22/10/2019) et de Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) avec plus de 120 781 individus en 2019, mais surtout de Pigeons ramiers (Columba palumbus) avec jusqu’à 1,5 millions d’individus observés certaine saison. Le suivi de migration en 2022 aura permis de comptabiliser au total 1 712 568 oiseaux migrateurs d’environ 60 espèces.

Permanence assurée tous les jours du mois d’octobre de 8h à 16h

Bouzeron Montagne de la Folie Bouzeron 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T08:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00

2023-10-08T08:00:00+02:00 – 2023-10-08T16:00:00+02:00

Bourgogne Saône-et-Loire

Pierre Aghetti