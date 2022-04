Visite libre du Musée du Pays de Hanau Musée du pays de hanau Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visite libre du Musée du Pays de Hanau

Découvrez ou redécouvrez ce beau Musée installé dans un ensemble architectural inscrit aux Monuments historiques.

Musée du pays de hanau
3 Place du Château, 67330 Bouxwiller

03 88 00 38 39 http://www.museedupaysdehanau.eu Le musée du Pays de Hanau, situé à Bouxwiller, prend place dans un ensemble architectural remarquablement rénové, inscrit aux Monuments historiques. La halle aux blés du 16ème siècle et l’ancienne chapelle castrale du 14ème siècle servent d’écrin à ce Musée de France, véritable outil d’interprétation d’un territoire aux patrimoines multiples. Les espaces rythmés par l’imposante charpente créent des ambiances originales, adaptées aux différents thèmes. Grâce à une muséographie subtile et moderne, vous découvrirez l’histoire, la culture et l’environnement naturel de ce territoire attachant qu’est le Pays de Hanau. samedi 14 mai – 19h00 à 23h00 ©Karine Faby Musée du pays de hanau

