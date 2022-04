Spectacle « Mélusine, entre ombre et lumière » Musée du pays de hanau, 14 mai 2022 19:00, Bouxwiller.

Samedi 14 mai, 19h00 Sur place Entrée libre

La vitrailliste Mylène Billand et la marionnettiste Anne Chabert vous proposent un spectacle de vitrail et théâtre d’ombre tout public, d’après un texte de Jean d’Arras.

« Mélusine, punie par sa mère, la fée Pressine, doit se marier à un mortel pour échapper à sa condition de fée immortelle et sans âme. Elle rencontre Raymondin à qui elle offre gloire et fortune en échange de son secret : l’interdiction de la visiter le samedi. Après des années de bonheur et de prospérité, Raymondin finit par briser l’interdit et surprend son épouse… »

En savoir plus sur les artistes :

Mylène Billand, vitrailliste installée à Wimmenau, développe en 2018 son premier spectacle de marionnettes en vitrail « La veuve et le chevalier », récompensé par le prix talent d’avenir du Fond’Action Alsace.

Anne Chabert, marionnettiste et vidéaste, travaille pour différentes compagnies de marionnettes avant de créer en 2011 la Compagnie Rosebonbon. En 2015, elle est lauréate de l’appel à projet du Conseil Général du Bas Rhin pour le spectacle « Infiniment Alice », spectacle à caractère scientifique.

Accueil en résidence : Théâtre du Marché aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller

Renseignements au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

Entrée libre, dans les limites des places disponibles

Musée du pays de hanau 3 Place du Château, 67330 Bouxwiller 67330 Bouxwiller Bas-Rhin

03 88 00 38 39 http://www.museedupaysdehanau.eu

samedi 14 mai – 19h00 à 21h45

