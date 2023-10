Atelier Art Floral de Noël Bouxwiller, 14 décembre 2023, Bouxwiller.

Bouxwiller,Bas-Rhin

Réalisez votre composition floral pour Noël..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



Make your own flower arrangement for Christmas.

Haz tu propio arreglo floral navideño.

Gestalten Sie Ihr Blumenarrangement für Weihnachten.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre