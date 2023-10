Déambulation du Hans Trapp et du Christkindel Bouxwiller, 8 décembre 2023, Bouxwiller.

Bouxwiller,Bas-Rhin

En fin de journée, partez à la recherche du Christkindel,qui distribue des sucreries aux enfants sages. Elle est toujours accompagnée du sombre et effrayant Hans Trapp qui récompense les enfants turbulents de quelques coups de bâton… !.

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



At the end of the day, go in search of Christkindel, who distributes sweets to good children. She is always accompanied by the dark and scary Hans Trapp who rewards unruly children with a few strokes of the stick!

Al final del día, ve en busca de Christkindel, que reparte caramelos a los niños buenos. Siempre la acompaña el oscuro y temible Hans Trapp, que premia a los niños rebeldes con unos cuantos golpes de vara

Am Ende des Tages sollten Sie sich auf die Suche nach der Christkindel begeben, die Süßigkeiten an brave Kinder verteilt. Sie wird immer von dem dunklen und gruseligen Hans Trapp begleitet, der unruhige Kinder mit ein paar Stockschlägen belohnt…!

