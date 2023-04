Visite guidée de Bouxwiller au temps des Mines 3 place du Château, 26 juillet 2023, Bouxwiller.

Au 19ème siècle, Bouxwiller participe à la Révolution industrielle grâce à un homme, Charles Henri Schattenmann, célèbre directeur de l’Administration des Mines. En compagnie de Laure Lickel, chargée de médiation, replongez dans le passé industriel de la ville et découvrez le célèbre « Bleu de Bouxwiller »..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 16:30:00. 0 EUR.

3 place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



In the 19th century, Bouxwiller took part in the Industrial Revolution thanks to one man, Charles Henri Schattenmann, famous director of the Administration of Mines. In the company of Laure Lickel, in charge of mediation, go back into the industrial past of the city and discover the famous « Bleu de Bouxwiller ».

En el siglo XIX, Bouxwiller participó en la Revolución Industrial gracias a un hombre, Charles Henri Schattenmann, el famoso director de la Administration des Mines. En compañía de Laure Lickel, la mediadora, adéntrese en el pasado industrial de la ciudad y descubra el famoso « Bleu de Bouxwiller ».

Im 19. Jahrhundert nimmt Bouxwiller dank eines Mannes an der industriellen Revolution teil: Charles Henri Schattenmann, der berühmte Direktor der Bergbauverwaltung. Tauchen Sie in Begleitung der Mediationsbeauftragten Laure Lickel in die industrielle Vergangenheit der Stadt ein und entdecken Sie den berühmten « Bleu de Bouxwiller ».

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre